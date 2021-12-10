Киркоров назвал ошибкой свой брак с Аллой Пугачевой и заявил, что не верит в любовь

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров дал интервью, в котором признался, что его брак с Аллой Пугачевой был ошибкой. Кроме того, знаменитый певец заявил, что не верит в любовь.

В интервью изданию "7 дней" он порассуждал о своих детях, любви и браке с российской Примадонной.

По словам Киркорова, рождение дочери Аллы-Виктории и сына Мартина, не было просто капризом.

"Это не было "хочу" как каприз, это уже осмысленная потребность души. Нельзя приравнивать "хочу дочь и сына" к золотой медали, к цацке. Возможно, еще жену можно приравнять к такой красивой медали. Ведь начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", - признался Филипп Бедросович.

При этом музыкант не понимает, зачем нужна любовь, и не верит в нее.

"Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция", - заявил Киркоров.

При этом к бывшей жене он относится с большим уважением и даже назвал дочь в честь нее. Недавно девочке исполнилось 10 лет, и любящий папа закатил в ее честь грандиозную вечеринку, на которой собрал весь цвет российского шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946337-kirkorov-nazval-oshibkoy-svoy-brak-s-alloy-pugachevoy-i-zayavil-chto-ne-verit-v-lyubov/