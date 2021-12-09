"Для меня важны человеческие качества": Индира Едильбаева ответила на вопросы о замужестве

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

30-летняя казахстанская певица Индира Едильбаева ответила на вопросы о своем замужестве и карьере. Финалистка "Голоса Украины" пообещала скоро порадовать новым треком, передает NUR.KZ.

Индира Едильбаева без утайки ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Фанаты поинтересовались, смогла бы певица выйти замуж за человека другой национальности.

"Национальность для меня не столь важна, как человеческие качества", - написала она.

Индира считает, что человек не может изменить характер, но нужно постоянно работать над собой.

"Я думаю, может измениться мировоззрение, но не характер. Можно поменять убеждения, но не свою суть. А если не работать над собой, так вообще стоять на одном месте. Изменение - это развитие и рост (в адекватном понимании)", - отметила Индира.

Сама певица практикует позитивное мышление, она уверена, что мысли материальны.

"Я только этим и живу. Мысли могут как возвысить тебя вверх, так и разрушить. Практикуйте положительные мысли всегда, где бы вы ни были и не желайте плохого другим людям", - призвала она.

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Что касается творчества, то многие интересовались, уедет ли Индира для построения карьеры в другую страну.

"Почему-то многие отправляют меня за границу. А что, варианта развиваться в Казахстане нет? А вы как думаете?" - ответила молодая артистка.

Индира пообещала, что в скором времени презентует свою новую песню.

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946084-dlya-menya-vazhny-chelovecheskie-kachestva-indira-edilbaeva-otvetila-na-voprosy-o-zamuzhestve/