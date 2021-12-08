"Муж не должен отчитываться": Асель Аскар о заработках мужчин и отношениях на расстоянии

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса и блогерша Асель Аскар рассказала, чем занималась бы, если бы не блогерство. Кроме того, она высказала свое мнение по поводу заработка мужчин и отношений на расстоянии, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Асель пообщалась с подписчицами, ответила на их вопросы, а также дала советы касательно отношений с мужчинами.

Одна из пользовательниц соцсети спросила актрису, чем бы та занялась, если бы не была блогером - на данный момент у знаменитости 930 тысяч подписчиков.

"Скорее всего, я бы не смогла бы без медиасферы. Певицей/актрисой точно была бы. Главное, чтобы творчество присутствовало в моей жизни. А для заработка занялась бы продажами. Может, одежда, может, фотографиями, а может, танцы/хореография. Преподавала бы сальсу/бачату. Или же открыла бы творческую студию для художников с мамой. Занялась бы продюсированием мамы. Продавала бы ее работы. А может, ушла бы в политику. Вариантов много. Мир изобилен", - ответила Асель.

Stories Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Другая подписчица пожаловалась на супруга, который скрывает от нее свой заработок. В ответ звезда заявила, что мужчина и не обязан "отчитываться" перед ней о своих доходах.

"А муж и не должен отчитываться. Вот любят женщины включать "мамочку" и знать все. А что вам даст знание его заработка. Просто просите необходимое, приучайте его тратиться на вас. И все. Я считаю наоборот, когда знаешь количество его денег, включается жалость и ненужная экономия/распределение семейного бюджета. Попросите купить косметику, покажите платье, которое хотели бы надеть, расскажите, в какой салон хотите сходить. И не парьтесь. А он пусть распределяет свои финансы", - посоветовала артистка.

Stories Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Кроме того, по мнению Асель, отношений на расстоянии между мужчиной и женщиной существовать не может - если человеку нужна его возлюбленная, то он заберет ее к себе.

"Прекратите строить иллюзию романтики отношений на расстоянии. Их в принципе не может существовать. Я понимаю, мужчин по необходимости забирали на войну, там неважно, хотят они или нет, там "долг зовет", там "честь семьи", не пойти означало дезертирством. И их лелеяла мысль о возвращении на родину, любимая девушка, и они писали письма, ждали письма.

А тут? Что тут? Ничего. Он там. И если бы было очень надо, забрал бы вас с собой. И все", - убеждена блогерша.

Stories Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945859-muzh-ne-dolzhen-otchityvatsya-asel-askar-o-zarabotkah-muzhchin-i-otnosheniyah-na-rasstoyanii/