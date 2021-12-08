"Всегда с гордостью говорю, что я казах": Давлетяров высказался о культуре Казахстана

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров высказался о культуре Казахстана и отметил, что он всегда с гордостью говорит о том, что он является казахом. Медиаменеджер также назвал свой народ уникальным, а нацию - красивой, передает NUR.KZ.

Патриотичную тему Арман Илюбаевич поднял в своем Instagram.

"Сегодня культура Казахстана – это огромный пласт различных видов искусства, традиций и быта, пропитанный духом кочевого прошлого", - отметил он, подчеркнув, что казахская литература и поэзия насчитывают тысячи лет.

При этом Давлетяров призвал рассказывать, показывать и поддерживать современных казахских писателей, художников, музыкантов и т.д.

"Мы живем на пересечении Европы и Азии, и впитали в себя все самое лучшее, что есть у них. Мы красивая нация, мы уникальный народ! Мы евразийцы! (...) Нам нужно нести наш бренд в массы! «Модно быть казахом!» - вот то, что, на мой взгляд, мы должны продвигать среди казахов и молодежи!

Я, можно сказать, являюсь послом современного Казахстана. У меня традиционная казахская большая семья - пятеро детей, мы чтим и храним в семье наши традиции, учимся, работаем, занимаемся спортом, путешествуем, придерживаемся норм ислама, при этом я человек мира", - заявил медиаменеджер.

Бывший гендиректор "Муз-ТВ" назвал себя также "современным казахом".

"Именно национальная культура и сохраненные моими родителями казахские традиции и казахское правильное воспитание, которые были в нашей семье, создали тот фундамент, благодаря которому я в своей жизни добился больших результатов. Своим образом жизни, своими делами и поступками я не хочу подвести свою историческую родину.

Всегда с гордостью говорю что я казах, потому что от общения со мной, от моего образа жизни люди могут сложить впечатления о целом народе. И об этом я говорю своим детям, что они ответственны не только за себя и нашу семью , но и за весь наш родной Казахстан. Потому что мы живем в другой стране", - высказался Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945855-vsegda-s-gordostyu-govoryu-chto-ya-kazah-davletyarov-vyskazalsya-o-kulture-kazahstana/