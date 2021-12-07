"Никто не узнает, даже если выйду замуж": Куралай Анарбекова призналась, почему скрывает личную жизнь

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Отечественная актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала, почему не афиширует свою жизнь. Она отметила, что не любит публичности и предпочитает показывать свое творчество, нежели хвастаться дорогими вещами или личными отношениями.

Актриса Куралай Анарбекова, полюбившаяся зрителям в фильме "Жаужүрек мың бала", недавно презентовала новую картину "Тойхана", в которой выступила в качестве генерального продюсера. Комедия за короткое время проката бьет рекорды по кассовым сборам.

Куралай стала гостьей программы "Менің өмірім" на телеканале HIT TV. Она ответила на вопрос ведущей о личной жизни и планах на замужество.

"Если я не показываю свою личную жизнь, это не значит, что в ней нет места для парня, для любви. Говорят, что свое счастье и деньги лучше не демонстрировать.

По возможности я стараюсь не показывать своих родителей, братьев, своего избранника. Почему я должна их показывать, ведь я показываю результат своего труда - свои фильмы, в которых есть добрый посыл.

Мне кажется странным, когда женщины повсюду трубят о своем счастье, выйдя замуж, пишут, какие замечательные у них мужья, а после говорят про них обратное. И на этого человека смотришь уже другими глазами.

Всякое в жизни бывает и, мне кажется, нужно уметь отделять творчество от личной жизни", - отметила она.

При этом актриса заверила, что не расскажет никому и о своем замужестве.

"Мне нетрудно выйти замуж. Если бы даже вышла замуж уже раз пять и развелась, меня бы и в шестой раз взяли замуж. В моей жизни и любовь, и парень - все на месте. Но никто не узнает, даже если я выйду замуж. Я об этом говорить не буду. Буду скрывать и не покажу никому.

Это не то, о чем нужно говорить, я считаю. Если вы заметили, на своей страничке я никогда не показываю свою машину, свой дом, украшения, и, вообще, я не очень активна в Instagram.

Моя мама всегда говорила: "Никогда не дразни людей. Если хочешь что-то сделать - делай это красиво. Приноси пользу людям. А если бесполезно раздражать людей, то это долго не протянется. Поэтому я показываю только то, что уместно", - отметила она.

Куралай не скрывает, что является очень суеверным человеком. В данный момент она сконцентрирована на работе и не задумывается о замужестве, объяснила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945682-nikto-ne-uznaet-dazhe-esli-vyydu-zamuzh-kuralay-anarbekova-priznalas-pochemu-skryvaet-lichnuyu-zhizn/