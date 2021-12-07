"Многие склонны, даже если безумно любят": Айжан Байзакова высказалась о мужских изменах

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова высказалась в адрес мужчин, изменяющих своим избранницам. Она заявила, что многие представители сильного пола склонны к изменам, а также что сама она никогда не простит такой поступок, передает NUR.KZ.

В Instagram одна из пользовательница соцсети поинтересовалась личным мнением Байзаковой, стоит ли прощать измену.

В своем ответ Айжан выразила категоричность.

"Знаю, что многие мужчины склонны к измене, даже если безумно любят свою женщину, кто-то делает это нагло, кто-то хорошо скрывает. Ну, слабые на передок мужики, что поделать. Я лично не прощу. И меня не остановит, что есть брак или куча детей. Сразу бы поставила огромную точку безвозвратную", - убеждена актриса и блогерша.

При этом знаменитость отметила, что ей в таких ситуациях несложно отказываться от дальнейших отношений с изменившим партнером, так как она имеет финансовую и эмоциональную независимость.

"Но мне, конечно, полегче, может быть, потому что я финансово независима и эмоционально. Я в принципе легко отпускаю людей, потому что знаю, что придет намного лучше. И так в конце концов и оказывается", - добавила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Напомним, ранее мы писали, что Айжан Байзакова ответила на вопрос о новом возлюбленном. По словам знаменитости, сейчас есть человек, с которым ей хорошо и который не дал ей "потерять себя".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945676-mnogie-sklonny-dazhe-esli-bezumno-lyubyat-ayzhan-bayzakova-vyskazalas-o-muzhskih-izmenah/