"Не дал мне потерять себя": Айжан Байзакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова ответила на вопросы поклонников, поинтересовавшихся наличием у нее возлюбленного. По словам знаменитости, сейчас есть человек, с которым ей хорошо и который не дал ей "потерять себя", передает NUR.KZ.

В июле стало известно, что Айжан рассталась с отцом своего ребенка после трех лет романа.

В Instagram Байзакову спросили, есть ли у нее сейчас любимый человек и почему она предпочитает его скрывать.

"На данный момент есть человек, с которым мне хорошо, который не дал мне потерять себя. Остальное неважно. И предпочитаю скрывать отношения, чтобы потом легко заводить новые. Шучу. Просто хочу отгородить от публичности, это не так легко, как кажется, пусть хотя бы мои отношения будут для вас тайной, нетронутой, как алтайская девственница", - пошутила блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

По словам Айжан, после расставания даже не обсуждалось, что маленький Алан останется с ней.

"Я же мать его, куда я его отдам. По выходным он у аташки с апашкой по его отца стороне, так же безумно их любит и проводит с ними время", - пояснила Байзакова.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

При этом она не будет против, если в подростковом возрасте сын решит жить с отцом.

"Скажу: "Скатертью дорожка". И выставлю счет. Шучу. Его право, он отца любит очень сильно и не отлипает от него, но так же он любит меня. Я ему ни в коем случае ничего не запрещу. Но счет все равно выставлю", - заявила девушка.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

При этом Байзакова дала понять, что испытывает дискомфорт, находясь рядом с бывшим. Так случилось на праздновании дня рождении Алана.

"Там был отец Алана, соответственно, некий дискомфорт у меня присутствовал, скорее, из-за того, что я отвыкла. Но праздник мы провели на "отлично", все довольны. Моя задача была, чтобы мой ребенок был доволен и его окружали в этот день те, кого он любит", - призналась Айжан.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945407-ne-dal-mne-poteryat-sebya-ayzhan-bayzakova-otvetila-na-vopros-o-novom-vozlyublennom/