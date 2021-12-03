Димаш Кудайберген: В моей карьере я никому никогда не позволял решать что-то за меня

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал своим подписчикам в соцсети, о чем мечтал десять лет назад. Артист отметил, что всегда был верен себе и никому не позволял решать за него в вопросах карьеры, передает NUR.KZ.

Димаш опубликовал в Instagram видео встречи с фанатами в гостинице в городе Гуанчжоу, куда прилетел недавно со своей командой.

"Иногда я задумываюсь, сколько же талантливых людей в мире? Помимо моего труда, как так получилось, что именно мне Бог дал возможность стать артистом, выступающим на больших площадках мира?

Делаю ли я свою работу достаточно хорошо, если учитывать то, что на моем месте по велению Аллаһа мог бы оказаться (неважно из какой страны) просто совсем другой певец (возможно, талантливее меня), который еще не нашел путь на большую сцену?" - написал Димаш (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Исполнитель отметил, что все делает в своей жизни так, как считает нужным. И, возможно, не всем нравится как человек и артист.

"Мне 27 лет, буквально 10 лет назад я жил в небольшом, но горячо любимом мною городе Актобе с населением 400 тысяч (запад Казахстана) и мечтал о международной карьере, о любви слушателей, обо всем этом, что вы видите из моей жизни со времен I am singer 2017.

К моему творчеству и к моей персоне можно относиться по-разному. Кому-то нравится мой голос, кому-то нет, кому-то нравятся мои песни, кто-то думает, что я должен записывать более понятные песни для массовой аудитории. Кому-то я нравлюсь, как человек, а кому-то нет.

Сам по себе я довольно трудный человек, потому что все делаю так, как считаю нужным", - продолжил Димаш.

Димаш также заявил, что является достаточно замкнутым. Но его любовь к Всевышнему, родителям, творчеству и фанатам всегда ощутима.

"В моей карьере я никому никогда не позволял решать что-то за меня. Единственные люди, которые могут повлиять на меня при принятии каких-то важных решений - это мои родители. Слава Аллаhу за все, что происходит в моей жизни.

Я хочу поблагодарить всех за то, что я был услышанным. Я почти никогда не делюсь сокровенным и отказываюсь от интервью почти всегда, так как я скорее всего интроверт. Но я тот интроверт, который любит и ценит ваше внимание. Скоро будут хорошие новости. Люблю вас!" - отметил он.

Под публикацией Димаша свои комментарии и реакции оставили Игорь Крутой, Томас МакРоклин, Сакен Майгазиев, Алтынай Жорабаева и другие знаменитости, а также многочисленные поклонники. Они пожелали молодому певцу удачи в творчестве.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген может быть признан "самым красивым лицом 2021 года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945185-dimash-kudaybergen-v-moey-karere-ya-nikomu-nikogda-ne-pozvolyal-reshat-chto-to-za-menya/