Димаш Кудайберген может получить звание "Самое красивое лицо 2021 года"

Димаш Кудайберген может быть признан "самым красивым лицом 2021 года". Он вошел в список претендентов конкурса The 100 Most Handsome Faces of 2021 от TC Candler, передает NUR.KZ.

О номинации Димаша Кудайбергена на конкурс The 100 Most Beautiful Faces & The 100 Most Handsome Faces of 2021 стало известно из информации на странице журнала TC Candler. Казахстанец может быть признан одним из 100 самых привлекательных мужчин планеты или даже возглавить этот список.

Фото Димаша опубликовано вместе с другими номинантами в карусели одного из постов.

"Поздравляем всех этих джентльменов с выдвижением в число "лиц 2021 года", - говорится в сообщении TC Candler. Поклонникам также предлагается оставить комментарии в поддержку своего фаворита.

Раушан Кудайберген поддержала брата на своей странице.

"Самый красивый", - заявила она, опубликовав его фото.

Напомним, ранее мы писали, что Димаш Кудайберген признан самым красивым мужчиной Азии. В 2018 году Димаш также вошел в топ-100 самых красивых лиц в мире.

Кроме того, сообщалось, что Сабину Алтынбекову в этом году тоже номинировали в топ самых красивых лиц мира. В число претендентов вошел и Азамат Ашмакын из Ninety One.

