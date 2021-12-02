"Отличница по жизни": Камшат Жолдыбаева назвала интересные факты о себе

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева призналась, что привыкла все делать на "отлично". Она требовательна к себе и имеет свои принципы. В отношениях Камшат не приемлет, когда перед ней ставят выбор. Обо всем этом она рассказала своим подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

У артистки большая армия поклонников в Instagram - 2,8 миллиона подписчиков. Камшат порадовала фанатов и ответила на их вопросы. Она назвала пять редких фактов о себе.

"На самом деле я поступила ЖенПИ, отучилась там три года, затем перевелась в КазНАИ на четвертый курс и получила там диплом.

Я принципиально не покупаю шубу (в гардеробе у меня всего одна, и то это подарок). Я за защиту животных!

Я никогда в жизни не дралась и не участвовала в потасовках. Я не умею плавать, хотя и родилась на берегу Каспийского моря.

Я училась на "отлично" и в школе, и в универе, можно сказать, отличница по жизни. И это не хвастовство, а скорее всего "диагноз", - призналась она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева ответила также на вопрос, приходилось ли ей выбирать между карьерой и отношениями.

"Если даже была такая ситуация, то по крайней мере ясно, что я выбирала до сегодня. А если честно, то нет. Скорее всего, чья-то любая попытка поставить меня перед таким выбором, закончится не в его пользу.

Лучше уважать выбор каждого, поддерживать и доверять друг другу. Это моя жизненная позиция", - отметила Камшат.

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944883-otlichnitsa-po-zhizni-kamshat-zholdybaeva-nazvala-interesnye-fakty-o-sebe/