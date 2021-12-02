"Я не идеальная мать": Байзакова трогательно поздравила сына, вспомнив первую встречу с ним (видео)

Айжан Байзакова с сыном. Кадр видео: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова опубликовала трогательное поздравление своего сына. Девушка вспомнила первую встречу с ним, которую назвала лучшим свиданием в своей жизни, а также призналась, что она не идеальная мать, передает NUR.KZ.

Накануне маленький Алан отпраздновал свое трехлетие. По такому случаю мать мальчика, конечно, устроила торжественное застолье с участием близких.

В своем Instagram Айжан также призналась, что рождение сына кардинально изменило ее жизнь.

"Моя жизнь круто поменялась в 2018-м 1 декабря. Первая встреча, которая длилась 20 минут, это лучше свидание в моей жизни. Первые шаги, первые слова. Все это я запомню на всю жизнь, потому что лучше моментов быть и не может.

Может, я не идеальная мать, но я буду стараться делать все, чтобы ты чувствовал мою любовь, со всем остальным разберемся. Мамка у тебя крутая, ты это знаешь, я твой лучший друг, и та самая, кто тебя не осудит ни за что", - заявила Байзакова.

Знаменитость выразила свою благодарность отцу мальчика, личность которого до сих пор не раскрывает.

"Благодарю твоего отца, что появился в моей жизни и сделал лучший подарок. Твою бабушку, которая приняла нас такими неидеальными и любит, несмотря ни на что, помни это.

Алан, ты человек-праздник, в день твоего рождения было много салютов, и, поверь, это не из-за Дня первого президента, это все тебе. Так что, сына, не слушай никого, жизнь только начинается, впереди много чего интересного и веселого, с днем рождения", - пообещала Айжан.

День рождения Алана. Скрин: instagram.com/dora.makatova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944858-ya-ne-idealnaya-mat-bayzakova-trogatelno-pozdravila-syna-vspomniv-pervuyu-vstrechu-s-nim-video/