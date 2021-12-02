"Прошли через много испытаний": Майя Бекбаева раскрыла секрет гармонии в семье

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная отечественная телеведущая, продюсер и генеральный директор Qazaq TV Майя Бекбаева ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Журналистка рассказала о своих отношениях с мужем и призналась, какие качества они больше всего ценят друг в друге, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева очень откровенна со своими подписчиками в Instagram. Для многих она является примером для подражания, а ее семью считают идеальной.

Многие задаются вопросом, как пара достигла такой гармонии. Телеведущая дала свой совет, она отметила, что идеальных отношений нет и в каждой семье бывают свои трудности.

"Не бывает идеальных отношений и людей. И мы неидеальные. И прошли через много испытаний. Конфликтами и расставаниями в том числе.

Поэтому не идеализируйте чужие отношения и стройте свои, но будьте готовы, что путь не будет ровным и гладким. Жить прожить - не поле перейти", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Майи Бекбаевой. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Майя отметила также, какие качества ценит в муже.

"Говорят, что любят "ни за что", но это неправда. Ни за что нас любят только родители, а партнеры за определенные черты и качества. Итак, у Адиля очень высокий интеллект. Он постоянно читает, мне никогда не скучно с ним.

У него отличное чувство юмора: рассмешить женщину, особенно, когда она злится - высший пилотаж. Он очень семейный, домашний человек. Он очень любит проводить время со мной, детьми и нашими родителями", - призналась теледива.

Сторис Майи Бекбаевой. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

В свою очередь, Адиль ценит в своей красавице-супруге нижеупомянутые качества, уверена Майя.

"За то, что всегда стремлюсь вперед и нет для меня ничего невозможного. За то, что я неудобная, за то, что могу жить только в любви и требую к себе определенного отношения. Ели этого не будет, я развернусь и уйду. И никогда не пропаду. И он об этом прекрасно знает", - заявила Майя.

Отметим, что Майя и ее супруг Адиль Нуртай работают в одной сфере. Пара растит двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944855-proshli-cherez-mnogo-ispytaniy-mayya-bekbaeva-raskryla-sekret-garmonii-v-seme/