"Она меня обманула": Анна Калашникова заявила, что суррогатная мать ее ребенка сбежала

Анна Калашникова. Фото: instagram.com/annakalash

Актриса, фотомодель и певица Анна Калашникова пожаловалась на то, что суррогатная мать, которая должна была выносить ее ребенка, сбежала. Ей уже выплатили половину обговоренной суммы, остальное женщина должна была получить после родов.

Анна Калашникова и ее избранник, банкир Иван Семенов, мечтали о ребенке и воспользовались услугами суррогатной матери. Сумма за ее услуги составляла шесть миллионов рублей, три из которых пара уже выплатила. Модель также снимала женщине квартиру в Москве, пишет life.ru.

Однако беременная женщина, получив половину положенного вознаграждения, сбежала. Об этом Анна рассказала своим подписчикам в Instagram.

"В 2017 году моя вторая беременность закончилась неудачей, и с тех пор я молюсь и пытаюсь. Но тщетно. И вот наконец-то блеснул лучик надежды. Мы с моим молодым человеком прибегли к услугам суррогатной матери.

Но, видимо, мне ничего не достанется просто так. Несмотря на то, что мы заключили контракт с этой женщиной и заплатили ей деньги. Она, похоже, меня обманула.

Хотя я надеюсь, что нет. Надеюсь, что она правда носит под сердцем моего ребенка", - написала экс-подруга Прохора Шаляпина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Блогер отмечает, что очень прикипела к еще ребенку, рождения которого очень ждала.

"Я очень его хочу. Так как за эти месяцы уже успела прикипеть к нему сердцем. И готова пожертвовать ради него любимыми деньгами и возможностями. Ну и, конечно же, я хочу правды и понять, почему со мной так поступили. Почему женщина, которой я заплатила и доверила самое сокровенное, меня теперь избегает", - призналась она.

Отметим, что у Анны подрастает шестилетний сын Даня. Но она очень мечтает о дочке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943439-ona-menya-obmanula-anna-kalashnikova-zayavila-chto-surrogatnaya-mat-ee-rebenka-sbezhala/