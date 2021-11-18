Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой

Ирина Шейк и Брэдли Купер: instagram.com/bradleycooper__original

Известный актер Брэдли Купер прокомментировал слухи об измене модели Ирине Шейк с певицей Леди Гагой.

Американский актер Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене его бывшей возлюбленной, модели Ирины Шейк, с певицей Леди Гагой. Об этом он рассказал в интервью .

Поводом для слухов о неверности актера послужили съемки с Гагой в фильме «Звезда родилась» в 2018 году, а также их совместное выступление на «Оскаре».

По словам Купера, страсть, показанная ими на сцене, была не более чем игрой. Они работали по заранее придуманному сценарию, потому что Купер очень боялся петь вживую перед многомиллионной аудиторией.

Исполняя музыкальную композицию так, словно он влюблен в свою напарницу, актер пытался контролировать свой страх перед публикой.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались летом 2019 года. У супругов подрастает дочь Леа.

В том же году модель дала интервью, в котором призналась, что хотела выйти замуж за любимого мужчину.

После распада семейной пары россиянка снялась для обложки и поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

Ирина утверждает, что верит в счастливые супружеские отношения и хотела стать законной женой. Однако и сейчас она не теряет надежды, что семейное счастье у нее обязательно будет.

Следом Шейк заявила, что не считает себя "идеальной", ведь ничто человеческое не чуждо даже таким, казалось бы, совершенным моделям. При этом топ-модель придерживается принципов естественной привлекательности, но и не осуждает тех, кто применяет "уколы красоты".

Сейчас модель много времени проводит с маленькой дочерью. Купер и Шейк после расставания пытались сохранить теплые отношения ради Леи, и, по всей видимости, им это удалось.

К слову, ранее в СМИ обсуждалась другая возможная причина расставания знаменитой пары. По словам инсайдеров, во всем оказалась виновата мама Купера Глория Кампано.

Она уже стала причиной краха его первого брака и никак не может найти общий язык с избранницами сына. Как оказалось, Ирина поскандалила с матерью Брэдли и актеру пришлось выбирать между любимой женщиной и мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942781-bredli-kuper-vpervye-otvetil-na-sluhi-ob-izmene-irine-sheyk-s-ledi-gagoy/