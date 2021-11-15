"Какая польза, что "лают" на страницах других": Жулдыз Абдукаримова высказалась о хейтерах

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса и "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова призналась, что не понимает хейтеров, изливающих негатив в Сети. Она отметила, что лучше заняться саморазвитием, нежели обижаться на судьбу, передает NUR.KZ.

Жена Кайрата Нуртаса отметила, что хейт - бесполезное и глупое занятие.

"Сколько ни стараюсь, никак не могу понять людей, пишущих негатив. Какая им польза от того, что они "лают" на страницах других. Решатся их проблемы, закроются кредиты, дети станут умнее, а они сами счастливее? Что они чувствуют после того, как изольют свой негатив?

Ничего не пойму. Владелец страницы их просто отправит в "черный" список. И кому от этого польза, кому вред?" - написала Жулдыз в сторис Instagram.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Больше всего Жулдыз удивляет, что люди, оставляющие негативные комментарии, порой причисляют себя к счастливым и благополучным.

"Заходишь на их страницы, а там указано "мать троих детей", "счастливая женщина". Наверное, это самое страшное. Думаешь, может быт и нужда так ожесточили их. Но ведь даже люди с особыми потребностями находят себе занятие, развиваются и зарабатывают, сидя дома с помощью своего телефона", - размышляет она.

Жулдыз призвала женщин быть разумнее и не поддаваться эмоциям и негативу, а сосредоточиться на своем развитии, чтобы воспитать достойное поколение.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что ранее Жулдыз Абдукаримова ответила на критику в адрес ее дочери. Девочка выступила на сцене шоу "Мама, маған дауыс бер!". Фанаты пожелали ей удачи, а хейтеры нелестно отозвались о ее певческом таланте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942279-kakaya-polza-chto-layut-na-stranitsah-drugih-zhuldyz-abdukarimova-vyskazalas-o-heyterah/