"Трижды отец": Нурболхан Шарапов сообщил о рождении двойни в Стамбуле

Нурболхан Шарапов. Фото: instagram.com/nurbolkhan_sharap

Отечественный юморист и телеведущий Нурболхан Шарапов снова стал отцом. Двойняшки появились на свет в Стамбуле, куда шоумен отправился на отдых с семьей, передает NUR.KZ.

Радостной новостью Нурболхан поделился со своими подписчиками в соцсети.

"Благая весть, братья! Нежданно мои девочки-двойняшки появились на свет в Стамбуле. Теперь у меня три девочки, подаренные мне Всевышним. Нет времени писать подробности, как это случилось. Напишу об этом позже специальный пост.

Всем кто, хочет детей, желаю вам тоже двойню. Я безмерно рад, благодарю Аллаха", - написал он, сопроводив пост хештегами "трехкратный отец", "жизнь прекрасна для тех, кто ее ценит".

Подписчики поздравили Нурболхана с пополнением в семье. Они пожелали скорейшего восстановления его жене и крепкого здоровья новорожденным малышкам.

"Какая прекрасная новость!", "Пусть принцессы растут здоровыми на радость родителям!", "Поздравляем! Назови Азиза и Газиза", "Пусть растут умницами и красавицами, а за ними путь последует братишка", "В рай попадешь",

"Назови теперь по-турецки", "Как классно, когда двойняшки!", "Счастья вашей семье", - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942158-trehkratnyy-otets-nurbolhan-sharapov-soobschil-o-rozhdenii-dvoyni-v-stambule/