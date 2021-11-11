"Не знаю, кому это нужно": сестра Софии Ротару опровергла слухи о ее тяжелой болезни

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сестра Софии Ротару ответила на вопросы о состоянии здоровья известной певицы. Аурика Ротару опровергла слухи о тяжелой болезни Народной артистки СССР, которые муссируются в последнее время.

Народная артистка Украины Аурика Ротару дала большое интервью YouTube-каналу DOROTYE. Один из вопросов касался болезни ее знаменитой сестры - Софии Ротару. В прессе то и дело появляются статьи о том, что Ротару больна онкологией.

"Это, слава Богу, сплетни. Всю жизнь, когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, что она болеет. Даже писали одно время, что умерла. Господи, люди, делать нечего?!

Слава Богу, тьфу-тьфу, она здорова и проживет еще долго, дай Бог. Это просто сплетни, "пушку" кто-то пускает. Не знаю, кому это нужно.

То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают, все нормально", - ответила она.

Сама же Аурика тяжело перенесла коронавирус. Болел также ее зять. С сестрой Аурика общается очень часто. Они любят вместе проводить время.

"Она любит тишину, рыбалку, мы часто встречаемся и играем в преферанс. Мы, когда раньше приезжали домой, когда родители были еще живы, успевали только бросить вещи и бежали на озеро. В селе там большое озеро. У нас с детства рыбалка, уточки, удочки", - рассказала она.

В беседе Аурика Ротару ответила также на вопрос о посещении Крыма. Она призналась, что не была на полуострове уже несколько лет. А крымский отель Villa Sofia, принадлежащий ее сестре, сейчас закрыт.

"Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму. Имение стоит, они закрыли все, вилла не работает. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941701-ne-znayu-komu-eto-nuzhno-sestra-sofii-rotaru-oprovergla-sluhi-o-ee-tyazheloy-bolezni/