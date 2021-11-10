"Просто каменный век": Айсауле Бакытбек высказалась про аборты и наркотики

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Отечественная блогерша Айсауле Бакытбек озвучила свое мнение по поводу наркотиков и абортов. Будущая мама убеждена, что подросткам нужно говорить о контрацепции и вреде наркотиков, чтобы избежать плачевных последствий, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, как относится к наркотикам.

"Именно эта тема, к которой я непреклонна и гиперкатегорична. Никогда не пробовала и всегда была против, когда употребляли вокруг меня.

Это относится ко всем видам наркотиков, включая психотропные таблетки, антидепрессанты, снотворное и так далее.

Марихуану к наркотикам не отношу и я, если честно, вообще за легализацию. Долго объяснять почему тем, кто не осведомлен, но почитайте, если вам интересно, опыт других стран.

Помните! Наркотики - это зло! Они сломают сначала вас, а потом всю вашу жизнь и жизнь ваших близких", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Будущая мама также заявила, что выступает против абортов и считает, что нужно ввести сексуальное образование в школах.

"Меня с контрацептивами, перед тем, как я улетала на учебу, познакомила мама (считаю, что так должно быть у каждой девочки в 21 веке). Она рассказала, что это такое и зачем это нужно.

Причем со словами: "Я не хочу, чтобы ты бегала и делала аборт втайне от меня, это может иметь неисправимые последствия". Это меня не сделала ни легкомысленной, ни развратной, как думают некоторые мракобесы, выступающие против образованности", - написала она.

Айсауле считает, что аборт не должен быть методом предохранения, ведь люди давно придумали, как избежать нежелательной беременности.

"Это просто каменный век. Девочки у нас по сей день в 2021 году продолжают ходить по абортам. И это еще в самом развитом городе страны. И это девочки с высшим, а то и несколькими высшими образованиями. Трудно представить, что происходит в отдаленных местностях. Ну печаль же", - резюмировала она.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941556-prosto-kamennyy-vek-aysaule-bakytbek-vyskazalas-pro-aborty-i-narkotiki/