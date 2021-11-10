"Вечно раздраженная и злая": Дана Есеева рассказала о претензиях мужа в начале семейной жизни

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Известные казахстанские вайнеры Дана Есеева и Мейржан Туребаев растят пятерых малышей. Их семья - пример для подражания. Дана - не только многодетная мать, но и успешная бизнесвумен, которая всегда заряжает своим позитивом. Однако, как выяснилось, чтобы прийти к такой гармонии в жизни и семье, Дане пришлось многое осознать и поработать над собой, передает NUR.KZ.

Дана Есеева рассказала без утайки в Instagram, как набиралась опыта материнства.

"До 26 лет с воспитанием ребенка я косячила. Меня никто не учил, как правильно любить детей, так же, как и наших родителей. Когда я спрашивала у других мам, они говорили: "Все по интуиции".

Но моя интуиция заканчивалась там, где я нервничала. Из-за бардака в доме. Из-за того, что не успеваю. Из-за еще других всяких проблем. Причем ребенок не был вообще виноват в этом. Мне было даже стыдно перед мужем, что я вечно нервная.

Было, что я плакала с Адижаном вместе, после того, как поругаю, сидели в обнимку и рыдали. А потом винила себя и не понимала, как другие мамы спокойно разговаривают с детьми и не срываются", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Дана занималась самоедством, ей казалось, что она плохая мать.

"Меня бесили советы успешных мамаш, что надо быть спокойнее и т.д. У меня это не работало, но я искала этот путь: через силу заставляла себя читать книги по воспитанию детей и после прочтения говорила: "Конечно, сидите в богатом доме с кучей помощниц и советуете", - продолжила она.

Дана смогла взглянуть на себя со стороны только после критики мужа.

"Как-то Мейржан пришел уставший с работы, а дома я встречаю с претензиями. Тогда муж выдал фразу, очень жестко и не щадя меня, будто эта была последняя капля: "Ты вечно раздраженная, недовольная и злая, поэтому и дети так себя ведут". Меня облили кипятком. Это был самый настоящий пинок.

Критика мужчины стала переломным моментом и рождением новой Даны. Только тогда я смогла посмотреть на себя со стороны и увидела не того человека, кем я хотела быть. Она не в балансе с собой - наполнена негативом, все вокруг виноваты, заложница собственных ожиданий и требований.

Именно в тот момент, я приняла твердое решение: трансформироваться! Готова была использовать все инструменты, знания, материалы, чтобы стать женщиной, а не колючим невротиком", - отметила Дана.

Многодетная мама стала работать над собой - стала лояльнее, перестала осуждать, занялась психологией. Результат не заставил ждать - дома появилась гармония.

"Я начала кайфовать от процесса воспитания детей. Мы на одной волне, мы понимаем друг друга. Я стала им не просто наставляющей мамой, а другом", - подытожила Дана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941427-vechno-razdrazhennaya-i-zlaya-dana-eseeva-rasskazala-o-pretenziyah-muzha-v-nachale-semeynoy-zhizni/