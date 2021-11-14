"Что с тобой случилось?": красотка из "Американского пирога" напугала фанатов своей худобой

Тара Рид. Фото: Getty Images/ Michael Loccisano / Staff

Звезда серии фильмов "Американский пирог" Тара Рид напугала своих фанатов внешним видом Некоторые считают, что у 45-летней актрисы нездоровая худоба.

Серия черно-белых фото появилась в Instagram Тары в конце октября. Актриса позировала в бикини, подняв руки.

Фотографии повергли в шок поклонников Рид. Некоторые стали беспокоиться о ее здоровье. Они отметили, что Тара выглядит чересчур худой и неухоженной. Комментаторы предположили, что у актрисы могут быть проблемы со здоровьем или вредными привычками.

"Надеюсь ты в порядке, Тара", " А ведь была такой красивой. Что с тобой случилось?", "Ты всегда выглядела сногсшибательно, когда была моложе, но сейчас неприятно смотреть на твои фото", Ты на наркотиках?", "Лучше спрячь свое тело!", - написали комментаторы.

Были и те, кто поддержал актрису, отметив, что ей нужна помощь.

"Прекратите этот бодишейминг, возможно, у Тары есть определенные проблемы", "Ей нужна помощь, это ненормально!", "Анорексия - это болезнь. И лучший совет, который могут дать вам друзья, пойти на терапию", - посчитали фанаты Тары Рид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941014-chto-s-toboy-sluchilos-krasotka-iz-amerikanskogo-piroga-napugala-fanatov-svoey-hudoboy/