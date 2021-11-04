"Война с Джоли сильно сказалась на нем": Брэд Питт отказался от личной жизни

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/para_mira

Голливудский актер Брэд Питт, не так давно расставшийся с Анджелиной Джоли, с которой у них продолжаются судебные тяжбы, касаемые опеки над детьми, решил отказаться от личной жизни и не намерен больше жениться, сообщает издание UsWeekly со ссылкой на источники, близкие к окружению звезды.

Знакомые 57-летнего артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой.

Сообщается, что он побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному. Все мысли Питта заняты судебными тяжбами с Джоли по поводу опеки над детьми.

"Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки", — рассказал журналистам информатор.

Таким образом Брэд Питт и Анджелина Джоли по-прежнему не могут найти общий язык и продолжают воевать за совместное имущество. Ранее яблоком раздора на этот раз стало дорогостоящее поместье, расположенное во Франции.

Отметим, что у бывших супругов шестеро детей, трое из которых приемные. В 2016 году Джоли подала на развод, аргументировав желание расстаться с мужем тем, что у них есть разногласия в вопросах воспитания детей.

По словам самого актер, после развода с Джоли ему хоть и приписывали многочисленные интрижки, но все они оказались лишь выдумкой светских хроникеров.

Ранее Питт заявил, что "по причине катастрофы в своей личной жизни" он чувствует себя "постоянным поставщиком новостей для таблоидов". Брэд рассказал, что ему было непросто приспособиться к такой ситуации.

Ранее Брэд Питт снялся для обложки W Magazine и впервые раскрыл интересные факты о своем детстве. Оказывается, он впервые поцеловался в четвертом классе.

Откровения звезды растрогали его поклонников. Однако многих встревожило фото артиста. По мнению публики, экс-супруг Анджелины Джоли на обложке глянца выглядит не лучшим образом. Обыватели отметили, что актер сильно похудел, постарел и запустил себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940510-voyna-s-dzholi-silno-skazalas-na-nem-bred-pitt-otkazalsya-ot-lichnoy-zhizni/