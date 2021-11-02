"Живу в проходной комнате без дверей": Регина Тодоренко рассказала о сложном периоде в жизни

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко рассказала о том, как мама провожала ее совсем юной в Киев. Ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" пришлось нелегко в украинской столице, прежде чем она сумела заявить о себе, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram, как сложно ей было поначалу жить в Киеве.

"Стою на перроне с чемоданом. Холодно, слякоть, в Одессе осень. Уезжаю в Киев. Мама нервно засовывает мне в карман 500 гривен (чуть больше восьми тысяч тенге - прим. ред.)

Я прошу забрать деньги, говорю, что мне всего хватает, у меня есть, хотя понимаю, что у меня в рюкзаке всего 1500 грн на ближайшие три месяца.

В стране кризис, концертов мало, работы почти нет, я снимаю квартиру с коллегой по работе, живу в проходной комнате, где нет дверей, но не отчаиваюсь.

Что-то внутри меня щекотливо напоминает о вере и надежде в лучшее", - начала свой рассказ Регина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Теледива вспоминает, как ее мама сожалела, что они с отцом не смогла помочь ей материально в тот момент. Но девушка заверила, что все будет хорошо.

"Тогда, будучи ребенком, я не осознавала, что родители сделали мне подарок покруче материальных благ. Я думаю, они тоже этого не осознавали, но очень хотели быть для меня лучшими.

Мамуля, папуля, одни родители дарят детям машины и квартиры, а вы подарили мне безусловную любовь, поддержку и уверенность в себе на всю жизнь - этот подарок бесценный!!!" - отметила Регина.

Она отмечает, что трудности закалили ее характер, а любовь родителей стала большой поддержкой.

"Возвращаясь на перрон, я часто вспоминаю тот день с благодарностью, ведь он сформировал меня как личность. Я благодарна за свои успехи, за пройденный путь, за все плохое и хорошее, что случилось в моей жизни.

Эти мамины 500 гривен сподвигли меня подарить родителям машину, купить в складчину с братом землю возле моря для строительства дома, в котором совсем скоро будут жить ма и па. Наверное, именно такие мелочи делают из нас достойных людей", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940133-zhivu-v-prohodnoy-komnate-bez-dverey-regina-todorenko-rasskazala-o-slozhnom-periode-v-zhizni/