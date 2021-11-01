"О нем лучше снять кино": Тауекел Мусилим ответил на вопросы фанатов об отце

Тауекел Мусилим. Фото: instagram.com/mussilim

Отечественный актер Тауекел Мусилим ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Многие из них касались личной жизни актера, интересовало фанатов и то, почему брутальный актер сменил имидж и отрастил усы и бороду, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим провел очередной вечер откровений с подписчиками в Instagram. Актера спросили об отце, каким он его помнит.

"О нем можно рассказать много интересного, но лучше снять кино. Даст Бог", - сказал актер.

Продолжая начатую тему, Тауекел написал о заветах отца. Таким образом, он решил дать мотивацию молодым.

"Мой отец всегда говорил, что завтрашний день за образованными. Он советовал неустанно учиться и набираться знаний", - отметил он.

Сторис Тауекеля Мусилима. Фото: instagram.com/mussilim

Коснулись фанаты и вопросов о семейной жизни.

"Вы часто уезжаете из дома. Махаббат не говорит вам, чтобы оставались дома?" - спросили его.

На что актер ответил, что в его семье царит гармония и безграничное доверие.

"Нет, Махаббат - золотая девушка. У нас полное взаимопонимание", - отметил он.

Сторис Тауекеля Мусилима. Фото: instagram.com/mussilim

Ответил Тауекел и на замечание фанатов, почему отрастил бороду и усы. Подписчики считают, что растительность на лице старит актера и телеведущего.

"Борода мне нужна для создания кинообраза. Поэтому я ее отрастил, не ради забавы", - подытожил он.

Сторис Тауекеля Мусилима. Фото: instagram.com/mussilim

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1939944-o-nem-luchshe-snyat-kino-tauekel-musilim-otvetil-na-voprosy-fanatov-ob-ottse/