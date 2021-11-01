"У многих наших мужчин занижен тестостерон": Асель Аскар жестко распекла женатых изменщиков

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, недавно воссоединившаяся с отцом своего ребенка, высказалась на тему отношений молодых и свободных девушек с женатыми мужчинами, передает NUR.KZ.

Известный блогер и актриса Асель Аскар регулярно отвечает на вопросы своих подписчиц в Instagram.

На этот раз знаменитость порассуждала на тему отношений молодых девушек с женатыми мужчинами.

"За мной ухаживает женатый, жену не любит, но есть ребенок. Как быть?" - гласил вопрос одной из подписчиц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Асель Аскар была категорична в своем ответе. Актриса назвала это своеобразной проверкой, призвав читательниц "оставить этих манипуляторов в покое и не загрязнять себе карму".

"Открою вам секрет, каждая женщина в молодости проходит данную "проверку". Пройдет, сделает правильный выбор, примет решение не лезть в семью - будет ей счастье.

Не пройдет, поведется на всякие небылицы опытного мужика, который, якобы, не любит свою жену, застрянет в этом болоте. Сама не поймет, как потратит несколько лет своей бесценной молодости, еще и родит, и будет вести борьбу за своего "Сулеймана".

Там и бабки-гадалки нарисуются, иголки у порога, мужик ее на праздниках взъерошенный и ночные побеги от нее к детям и домой, к своей старушке, которую он не любит, но терпит.

И не потому, что там реально что-то случилось, а потому, как с вами тоже начнется быт", - пишет Асель Аскар.

Актриса продолжила жизнеописание "женатых и несчастных в браках бедных Ромео", и обрисовала картину того, что ждет молодых девушек, попавших в подобные сети.

"Я понимаю, все насмотрелись турецкого сериала про Сулеймана, чувствуют себя наложницами и в грезах думают, что так надо. Но, извините меня. Это король мира в начале 16 века, ему принадлежал мир.

И наложницы к нему поступали, как рабыни. Он не чесал им по ушам, что разлюбил свою Хасеки, он просто брал то, что тогда, вроде как, ему принадлежало...

Не идеализируйте наших баурсаков, которые давно, как плюшевые. У многих наших мужчин занижен тестостерон, они в сражениях не участвуют, еду не добывают, на охоту ездят редко. Многие стали капризными от чрезмерного комфорта и спокойствия в жизни.

Не дает жена драйва иногда, американских горок в браке, начинают компенсировать свои охотничьи инстинкты на улицах с бабами.

Вот и все. А многие молоденькие и наивные девчушки развесят свои ушки и думают, что вот она спасет этого бедного рыцаря из лап злой колдуньи-жены.

Увидели бы вы, как они плачут ночами, как озираются на своих мужиков от неуверенности, как готовят и стараются. Сердце разорвется от жалости", - подытожила Асель.

Напомним, ранее Асель Аскар рассказала о поступках отца своего ребенка после расставания. Она призналась, что в какой-то момент ей "хотелось вырвать ему кадык".

Однако затем знаменитость объявила о воссоединении с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1939896-u-mnogih-nashih-muzhchin-zanizhen-testosteron-asel-askar-zhestko-raspekla-zhenatyh-izmenschikov/