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      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Бывшая возлюбленная Роберта Де Ниро 74-летняя актриса Туки Смит скончалась в США

      Опубликовано:

      Туки Смит и Роберт де Ниро
      Туки Смит и Роберт де Ниро. Фото: Robin Platzer/IMAGES/Getty Images

      Американская актриса и модель Туки Смит умерла в возрасте 74 лет в больнице Нью-Йорка после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом, о чем журналистам сообщили дети знаменитости, пишет EntertaimentWeekly.

      Американская актриса, модель и бывшая возлюбленная оскароносного артиста Роберта Де Ниро Туки Смит ушла из жизни в возрасте 74 лет. Печальное известие изданию The Hollywood Reporter подтвердили ее близнецы Эйрин и Джулиан в понедельник, 9 ноября. Знаменитость скончалась 4 ноября в одной из больниц Нью-Йорка после долгой и мужественной борьбы с рассеянным склерозом, при этом подробности течения заболевания семья раскрывать не стала.

      Широкую известность на телевидении артистке принесла роль Евы Роули в четвертом и пятом сезонах популярного ситкома "227" телеканала NBC. Помимо актерской деятельности, Смит построила успешную карьеру в модельном бизнесе, сотрудничая с ведущими домами высокой моды, среди которых Chanel, Versace, Norma Kamali, Thierry Mugler и Patrick Kelly. Она также регулярно выходила на подиум в нарядах своего родного брата, модельера Вилли Смита, вплоть до его трагической смерти в возрасте 39 лет в 1987 году от пневмонии, вызванной осложнениями СПИДа.

      Урожденная Дорис А. Смит появилась на свет 25 сентября 1952 года, а звучный псевдоним Туки получила в детстве от бабушки в честь энергичной красной пожарной машинки из детской сказки. Перед стартом карьеры манекенщицы в 1972 году девушка обучалась в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, а в 1978 году универмаг Bloomingdale's признал ее лучшей моделью года. Через десять лет после подиумного успеха Смит дебютировала в сериале "Полиция Майами: Отдел нравов", а затем снялась в картинах "Разговор начистоту", "Квартирка Джо" и "Жена священника".

      Романтические отношения Смит с Робертом Де Ниро продолжались с 1988 по 1996 год, однако пара тщательно оберегала личную жизнь от внимания прессы. В октябре 1995 года суррогатная мать родила паре мальчиков-близнецов, а спустя год союз распался. Знаменитость также занималась кулинарией, владея кейтеринговой компанией Toukie's Taste, которая организовывала годовщину свадьбы Шона Пенна и Мадонны, а затем недолго руководила рестораном в Нью-Йорке.

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