Скончался легендарный модельер Джорджо Армани

Cкончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани - ему был 91 год. В последние дни он проходил реабилитацию после больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Repubblica.

Он находился дома на реабилитации после госпитализации, которая держалась в секрете до самого последнего момента, пишет издание.

Сообщается, что модельер не мог самостоятельно посещать показы, однако до последнего следил за репетициями через Facetime, проверяя образы и давая наставления сотрудникам.

По информации РИА Новости, итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия.

В детстве, в годы Второй мировой войны (1939-1945) пережил бомбежки, в результате которых был ранен и провел в больнице 40 дней.

В 1949 году его семья переехала в Милан.

В 1953 году окончил научную среднюю школу имени Леонардо да Винчи (Милан). В том же году он поступил в медицинскую школу Миланского университета, но через три года бросил учебу.

А после службы в армии, в 1957 году первой работой Армани стало оформление витрин в миланском универмаге La Rinascente, затем он стал закупщиком.

В середине 1960-х годов Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, впоследствии ставшим его деловым партнером и спутником жизни. В 1964 году Армани перешел в модный дом Nino Cerruti, где овладел техническими навыками создания одежды и до 1970 года отвечал за дизайн мужской линии Hitman.

В 1973 году Армани покинул Cerruti и вместе с Серджио Галеотти открыл собственный бизнес, занимаясь консультированием крупных брендов Max Mara, Bagutta, Allegri.

Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974 году во Флоренции.

В июле 1975 года Армани и Галеотти основали компанию Giorgio Armani SpA, первоначально созданную исключительно для мужчин. Этот независимый бренд по настоящее время специализируется на мужской одежде, а с 1976 года и на женской.

В 1980 году Армани привлек к себе внимание, разработав одежду актеру Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо".

С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости.

В 1989 году Армани расширил границы бизнеса, открыв свой первый ресторан и кафе EmporioArmani Caffè e Ristorante.

К концу 1990-х годов у Армани было более двух тысяч магазинов по всему миру и годовой объем продаж примерно в два миллиарда долларов.

В 2002 году Джорджио Армани стал послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В настоящее время Armani Group официально представлена в более чем 50 странах мира.

Награжден орденами "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1985), Почетного легиона (Франция, 2008), кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2021).

