Скончался легендарный модельер Джорджо Армани

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      Скончался легендарный модельер Джорджо Армани

      Опубликовано:

      Джорджо Армани
      Джорджо Армани. Фото : JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

      Cкончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани - ему был 91 год. В последние дни он проходил реабилитацию после больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Repubblica.

      Он находился дома на реабилитации после госпитализации, которая держалась в секрете до самого последнего момента, пишет издание.

      Сообщается, что модельер не мог самостоятельно посещать показы, однако до последнего следил за репетициями через Facetime, проверяя образы и давая наставления сотрудникам.

      По информации РИА Новости, итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия.

      В детстве, в годы Второй мировой войны (1939-1945) пережил бомбежки, в результате которых был ранен и провел в больнице 40 дней.

      В 1949 году его семья переехала в Милан.

      В 1953 году окончил научную среднюю школу имени Леонардо да Винчи (Милан). В том же году он поступил в медицинскую школу Миланского университета, но через три года бросил учебу.

      А после службы в армии, в 1957 году первой работой Армани стало оформление витрин в миланском универмаге La Rinascente, затем он стал закупщиком.

      В середине 1960-х годов Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, впоследствии ставшим его деловым партнером и спутником жизни. В 1964 году Армани перешел в модный дом Nino Cerruti, где овладел техническими навыками создания одежды и до 1970 года отвечал за дизайн мужской линии Hitman.

      В 1973 году Армани покинул Cerruti и вместе с Серджио Галеотти открыл собственный бизнес, занимаясь консультированием крупных брендов Max Mara, Bagutta, Allegri.

      Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974 году во Флоренции.

      В июле 1975 года Армани и Галеотти основали компанию Giorgio Armani SpA, первоначально созданную исключительно для мужчин. Этот независимый бренд по настоящее время специализируется на мужской одежде, а с 1976 года и на женской.

      В 1980 году Армани привлек к себе внимание, разработав одежду актеру Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо".

      С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости.

      В 1989 году Армани расширил границы бизнеса, открыв свой первый ресторан и кафе EmporioArmani Caffè e Ristorante.

      К концу 1990-х годов у Армани было более двух тысяч магазинов по всему миру и годовой объем продаж примерно в два миллиарда долларов.

      В 2002 году Джорджио Армани стал послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

      В настоящее время Armani Group официально представлена в более чем 50 странах мира.

      Награжден орденами "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1985), Почетного легиона (Франция, 2008), кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2021).

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.