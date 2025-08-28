"Буду тебя помнить всегда": Киркоров рассказал о потере четвероногого друга

58-летний советский и российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, что потерял друга - умер его пес по кличке Хари, который жил в его семье 16 лет, передает NUR.KZ

О новом потрясении Киркоров рассказал в своем Instagram.

"Вернулся сегодня из Казани, а мой дом опустел… за час до моего приезда не стало Хари… Дорогой мой, пушистый друг, ты появился в моей жизни совершенно незапланированно, мы встретились во время гастролей в Красноярске, в цирке.

16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек.

Увы, собачек век столь короток и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда", - написал пост артист.

Игорь Крутой, Ани Лорак, Наташа Королева, Люся Чеботина и другие коллеги по сцене разделили с Киркоровым его грусть и тоску.

"Малыш Хари. Соболезную, Филипп", "Как жаль, что жизнь этих прекрасных, умных и преданных существ недолгая", "Как он всех всегда встречал. Мягких облачков, Харик", - гласят комментарии.

Недавно мы писали, что Киркоров упал во время выступления.

