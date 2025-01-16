Скончался режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч
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Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.
Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет
"Его семья объявила о его смерти в сообщении на Facebook, написав: "Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он говорил: "Смотрите на бублик, а не на дырку".
В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему из-за курения на протяжении всей жизни, и, скорее всего, он больше не сможет выходить из дома, чтобы заниматься режиссурой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2212388-skonchalsya-rezhisser-tvin-piksa-devid-linch/