Скончался режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч

Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет

"Его семья объявила о его смерти в сообщении на Facebook, написав: "Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он говорил: "Смотрите на бублик, а не на дырку".

В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему из-за курения на протяжении всей жизни, и, скорее всего, он больше не сможет выходить из дома, чтобы заниматься режиссурой.