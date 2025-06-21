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      Умерла актриса советского кино Валентина Талызина

      Опубликовано:

      Валентина Талызина
      Валентина Талызина. Фото: mossoveta.ru

      В воскресенье, 21 июня, на 91-м году жизни умерла народная артистка России, актриса советского кино Валентина Талызина, передает NUR.KZ со ссылкой на театр Моссовета.

      Как сообщается на сайте театра, за свою карьеру Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей.

      Как отмечает РБК, в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Талызина вместе с Лией Ахеджаковой играли подруг главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска.

      В 2007 году она сыграла в продолжении фильма, исполнив роль бывшей жены Ипполита.

      Согласно информации РИА Новости, Талызина сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина".

      Кроме того, голос артистки звучит в мультфильме "Трое из Простоквашино", а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.

      Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени.

      "Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны.

      Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра.

      Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении театра.

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