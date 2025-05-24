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В Париже осудили банду "стариков-разбойников", обокравших Ким Кардашьян. Все они вышли на свободу

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Суд в Париже вынес обвинительный приговор банде грабителей, укравшей драгоценности на сумму около 10 млн долларов у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в парижском отеле в 2016 году.

Нападение произошло в ночь на 4 октября 2016 года в Hotel de Pourtales в центре Парижа, где остановилась американка. Мужчины проникли в ее номер, связали Кардашьян и похитили ценности, среди которых было бриллиантовое кольцо, подаренное бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом.

Большинство украденных драгоценностей так и не было найдено.

Перед судом предстали девять мужчин и одна женщина. Самое суровое наказание получил главарь банды Аомар Аит Кедаш, которому на момент ограбления было 69 лет — его приговорили к трем годам заключения и пяти условно, однако с учетом уже отбытого срока он не вернется в тюрьму, как и все остальные осужденные.

Приговоры оказались более мягкими, чем того требовало обвинение, отмечает AFP.

«Я понимаю, что вы осознаете, что причинили вред», — заявил судья Давид Де Па, зачитывая приговоры.

По его словам, «состояние здоровья обвиняемых не позволяет лишать кого-либо из них свободы». «Было бы несправедливо отправить вас в тюрьму сегодня вечером», — сказал он.

Аомар Аит Кедаш по прозвищу «Старый Омар», который почти потерял слух и возможность говорить за время процесса, через адвоката попросил прощения в последнем слове перед вынесением приговора.

«Не могу найти слов. Мне очень жаль», — говорится в его заявлении.

Двоих обвиняемых, которых прокуратура называла информаторами грабителей, присяжные в итоге оправдали, не сочтя доказательства их вины достаточно убедительными.

«Это преступление стало самым страшным опытом в моей жизни и оказало неизгладимое влияние на меня и мою семью», — говорится в заявлении Кардашьян, которое было распространено после вынесения приговора.

В пятницу утром каждый из обвиняемых выступил в суде с последним словом, после чего присяжные удалились на совещание, растянувшееся более чем на 10 часов, до глубокого вечера.

Четверо мужчин, непосредственно участвовавших в операции, обвинялись в совершении вооруженного ограбления, за которое во Франции наказывают лишением свободы на срок до 10 лет — и именно столько просила сторона обвинения.

Другие обвинялись лишь в различных формах соучастия в преступлении, однако и для них прокуроры просили от шести до восьми лет.

В итоге, несмотря на то что все подсудимые были освобождены в зале суда, большинству из них всё же были формально вынесены реальные сроки.

Аомар Аит Кедаш был признан организатором преступления и приговорен к восьми годам лишения свободы (из них пять условно) и уплате штрафа в размере 5 тысяч евро.

За время, пока длился суд, главный обвиняемый почти потерял слух и возможность говорить. Его главный сообщник Юнис Аббас, признавший свою вину (в отеле, когда грабители поднялись в номер Кардашьян, он остался караулить в холле), получил на год меньше — семь лет (пять из которых тоже условно).

В 2021 году, когда уже шло судебное разбирательство, Аббас попытался заработать на преступлении, опубликовал книгу «Я похитил Ким Кардашьян», в которой рассказал о нападении со своей точки зрения.

Точно такой же срок — семь лет, из ни пять условно — суд назначил и еще двум обвиняемым.

Первый — пенсионер Дидбе Дюбре, который с самого начала полностью отрицал свою вину (обвинение утверждало, что именно он связывал телезвезду) и которого журналисты прозвали «Голубые глаза».

Второй — Марк-Александр Бойе, самый юный из подсудимых (на момент ограбления ему было 25 лет), также заявлявший о своей невиновности. В отеле он вместе с Юнисом Аббасом остался дежурить в холле.

Сын Кедаша, сыгравший в тот день для отца и его компаньонов роль водителя, получил пять лет тюрьмы (из них четыре условно). С самого начала процесса он уверял, что даже не подозревал, что принимает участие в преступлении, но убедить в этом присяжных ему не удалось.

Единственная женщина на скамье подсудимых — 80-летняя Кристиана Глотен, которая обеспечивала исполнителям ограбления связь друг с другом — получила четырехлетний условный срок.

Франсуа Делапорт, изготовивший для грабителей поддельные документы, получил три года условно. А Марк Бойе (отец другого обвиняемого, Марка-Александра), которого обвиняли лишь в незаконном хранении оружия, приговорен к штрафу в размере 5 тысяч евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2248392-v-parizhe-osudili-bandu-starikov-razboynikov-obokravshih-kim-kardashyan-vse-oni-vyshli-na-svobodu/

Новости русской службы Би-би-си В Париже осудили банду «стариков-разбойников», обокравших Ким Кардашьян. Все они вышли на свободу Новый ход Трампа в торговой войне. Теперь он грозит тарифами для айфонов и стран ЕС Лавров отверг идею переговоров с Украиной в Ватикане и снова заговорил о «хунте Зеленского»