"Не все так драматично": блогер Гусейн Гасанов отреагировал на новости о своем аресте

Известный российский блогер Гусейн Гасанов в Instagram отреагировал на новости о том, что его заочно объявили в розыск в России, передает NUR.KZ.

Гасанов поблагодарил своих подписчиков за переживания и теплые слова.

"Видел новости. Да, звучит громко - «заочный арест», но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом", - написал блогер.

Он также сообщил, что уже уплатил все налоги и штрафы на общую сумму в 320 млн рублей. К публикации он прикрепил выданную в августе прошлого года справку о том, что задолженностей у него перед налоговой нет.

"Все недоимки по налогам, 320 млн рублей, были честно выплачены в бюджет государства в 2024 году со штрафами и комиссиями. Об этом я публично отчитался", - заявил Гасанов.

Напомним, накануне российские СМИ писали, что Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Сообщалось также о его заочном аресте.

При этом отмечалось, что Гасанов с 2024 года живет не в России, а в Азербайджане.

Добавим, ранее мы писали, что встреча Гасанова с поклонниками в Алматы была прервана, так как город тогда находился в "красной зоне" из-за коронавируса.