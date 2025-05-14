Известного блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск известного блогера-миллионника Гусейна Гасанова. По данным СМИ, его разыскивают по делу о легализации и отмывании денежных средств.

По данным Telegram-канала Mash, Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Также сообщается, что он заочно арестован.

"В отношении представителя секты "успешный успех" возбудили уголовное дело по статье "Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном". Материал поступил в Чертановский суд 23 апреля 2025 года, его рассмотрели и приняли решение. Блогеру заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он в розыске",- сказано в публикации.

Отмечается, что Гасанов с 2024 года живет не в России, по некоторым данным, он уехал в Азербайджан. По информации РИА Новости, информация о розыске Гасанова действительно появилась в базе розыска МВД РФ.

Как пишет Газета.ru, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета Гасанова из-за долгов, так как его ресторанная компания ООО "Банда Фудс" задолжала более 800 тысяч рублей.

Отметим, что через несколько часов после того, как в СМИ появилась информация о розыске блогера, сам Гасанов в своем аккаунте в Instagram заявил, что делом занимаются его адвокаты.

"На деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году", - заявил Гасанов.

Ранее мы писали, что встреча Гасанова с поклонниками в Алматы была прервана, так как город тогда находился в "красной зоне" из-за коронавируса.