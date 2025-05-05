Бразильская полиция предотвратила взрыв бомбы на концерте Леди Гаги на пляже Копакабана
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Полиция заявила, что теракт планировался во время концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу 3 мая.
В воскресенье представители полиции сообщили об аресте подозреваемого в организации теракта и подростка.
Вход на концерт Леди Гаги был бесплатным, на него пришло более двух миллионов человек.
Гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро в сотрудничестве с Министерством юстиции Бразилии сообщила, что подозреваемые нанимали исполнителей теракта, готовых привести в действие самодельные взрывные устройства.
Полиция заявила, что группа, планировавшая нападение, распространяла в соцсетях ненавистнические высказывания, в основном направленные против детей, подростков и ЛГБТ-сообщества.
Предполагаемый организатор был арестован в штате Рио-Гранди-ду-Сул за незаконное владение огнестрельным оружием, а подростка задержали в Рио за хранение детской порнографии.
Операция «Фальшивый монстр»
Министерство юстиции сообщило, что подозреваемые назвали себя фанатами Леди Гаги, известными как «Маленькие монстры».
Полиция провела обыски в штатах Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-Паулу, в ходе которых были изъяты электронные устройства и другие материалы.
Операция «Фальшивый монстр» была начата по наводке полицейской разведки штата Рио-де-Жанейро, которая обнаружила в интернете группы, поощряющие насилие среди подростков с использованием зашифрованных сообщений и экстремистской символики.
Субботний концерт был частью мирового турне Леди Гаги после выхода ее восьмого альбома Mayhem (переводится как «хаос» или «полный беспорядок»). Последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.
Концерт был оплачен городом в попытке оживить экономику Рио. Ожидалось, что он принесет в казну 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов).
В масштабной операции по обеспечению безопасности было задействовано 5000 полицейских, зрители должны были пройти через металлоискатели. Для охраны мероприятия также использовались беспилотники и камеры с технологией распознавания лиц.
Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана стал одним из самых масштабных бесплатных концертов на этом пляже в истории.
В мае 2024 года здесь выступала и Мадонна, на концерт которой пришли полтора миллиона человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2241924-brazilskaya-policiya-predotvratila-vzryv-bomby-na-koncerte-ledi-gagi-na-plyazhe-kopakabana/