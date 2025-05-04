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На самую высокооплачиваемую певицу России напали после концерта

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Надежда Кадышева
Надежда Кадышева. Фото: instagram.com/kadyshevanadezda

На российскую певицу Надежду Кадышеву напали после концерта в городе Иваново. Команда певицы пересмотрит правила безопасности, а правоохранители начали проверку.

По данным Telegram-канала Mash, на российскую певицу Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове.

"Кадышева отыграла программу, откланялась, занавес опустился. После этого за ней побежала девушка, взяла за шею и прокричала что-то невнятное. Охрана сработала оперативно - фанатку передали полиции, к Кадышевой приехал врач. К счастью, певица не пострадала.

Судя по кадрам (это же подтверждают очевидцы), на протяжении всего концерта рядом с нападавшей стоял молодой человек в кепке. Он постоянно что-то нашептывал ей и, вероятно, давал указания", - сказано в сообщении.

Представители Кадышевой подтвердили информацию и сообщили, что обратились в правоохранительные органы. Кроме того, команда собирается пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу.

"В ОМВД России по Ленинской району города Иваново поступило сообщение о том, что неизвестная женщина после завершения концерта напала на солистку. Сотрудниками Росгвардии нарушительница доставлена в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту полицейскими  проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - заявила Волк.

По информации РБК, в апреле текущего года Надежду Кадышеву назвали самой высокооплачиваемой российской звездой. По данным СМИ, она получает порядка 20 млн руб. за концерт.

В апреле 2023 года казахстанская певица Мадина Садвакасова прокомментировала произошедший с ней инцидент с поклонником на тое в Шымкенте, который вызвал резонанс в Сети. Тогда к ней подошел мужчина и укусил ее за щеку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2241843-na-samuyu-vysokooplachivaemuyu-pevicu-rossii-napali-posle-koncerta/