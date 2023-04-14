"Внезапно укусил за щеку": Мадина Садвакасова высказалась об инциденте на тое в Шымкенте

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певица Мадина Садвакасова прокомментировала произошедший с ней инцидент с поклонником на тое в Шымкенте, который вызвал резонанс в Сети. Как отметила Мадина Садвакасова в интервью газете "Время", с ней такое произошло впервые.

Ранее в Сети появилось скандальное видео, на котором был запечатлен момент, произошедший во время выступления Мадины Садвакасовой на тое в Шымкенте. Мадина Садвакасова рассказала, какие чувства испытала в тот момент.

"Ох, об этом весь Интернет гудит, все обсуждают, надо ли артисту терпеть такое обращение или что-то делать. На выступлении в Шымкенте ко мне подошел солидный мужчина с женой. А я никогда не отказываю сфотографироваться, это часть моей сценической жизни.

Он подошел ко мне и в каком-то порыве внезапно укусил за щеку… Его жена в изумлении даже слегка оттолкнула его, у меня на лице была целая гамма чувств: и отвращение, и ужас", - поведала певица.

Она призналась, что из-за шока не смогла сразу отреагировать, ей нужно было продолжать петь. Садвакасова рассказала, что такое с ней произошло впервые.

"Люди сняли этот момент, выложили в Сеть. Да, было очень обидно, но все равно я не буду дистанцироваться от публики, не буду обращаться в суд, хотя мне говорят, что это квалифицируется как харассмент.

Конечно, хочется, чтобы к артисту всегда и везде относились уважительно, понимали, что существует личное пространство", - рассказала она.

Исполнительница также рассказала, как отреагировал ее супруг на произошедшее.

"Уже год со мной на выступления в качестве помощника ездит родственник. Он и держал ответ перед мужем, объяснил, что все произошло в считаные секунды и трудно было это как-то предотвратить", - поведала она.

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Отметим, что ранее на инцидент с Мадиной Садвакасовой отреагировала глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова. По ее мнению, такое поведение является харассментом.

"Выношу на обсуждение данную тему, поспорила в комментариях с одной дамой, но боюсь, что людей с таким мнением гораздо больше. Которые считают по принципу "уплачено, терпи", в уничижительной форме отзываются о певицах и считают, что петь в ресторане, подразумевает бонусом домогательства", - написала она в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2016804-vnezapno-ukusil-za-scheku-madina-sadvakasova-vyskazalas-ob-intsidente-na-toe-v-shymkente/