Названа причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Судмедэкспертиза выяснила причины смерти голливудской актрисы Мишель Трахтенберг -39-летняя артистка скончалась в феврале этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, Мишель Трахтенберг умерла естественной смертью от осложнений диабета.

Как отмечает издание, вскрытие не проводилось, выводы о причинах смерти были сделаны по результатам токсикологической экспертизы.

Семья Трахтенберг возражала против вскрытия по религиозным соображениям. Поскольку не было никаких подозрений в криминальном характере смерти актрисы, судмедэксперт не отклонил возражения семьи и ограничил расследование внешним осмотром и лабораторными исследованиями, пишет издание.

Напомним, Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Сообщалось, что мать обнаружила тело Трахтенберг в собственной квартире на Манхэттене.

По данным СМИ, незадолго до смерти актриса перенесла операцию по пересадке печени.

Добавим, Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую роль она сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon "Приключения Пита и Пита". Затем она снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, Мишель на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала "Баффи, истребительница вампиров".

В 2004 году снялась в комедии "Евротур" в роли Дженни - подруги и попутчицы главного героя Скотта.

Она играла также Джорджину Спаркс в "Сплетнице". У нее были роли в сериалах "Доктор Хаус", "Закон и порядок", "Клиент всегда мертв" и др.