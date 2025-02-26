Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг

Голливудская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени.

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по широкому спектру ролей в кино и на телевидении, включая "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница", скончалась в возрасте 39 лет, сообщает издание.

По словам источников, мать обнаружила тело Трахтенберг утром в среду собственной квартире на Манхэттене. Актриса недавно якобы перенесла операцию по пересадке печени.

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что Трахтенберг была найдена полицией "без сознания и без сознания", а работники скорой помощи констатировали ее смерть.

Мишель Трахтенберг, по данным зарубежного издания, родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую роль она сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon "Приключения Пита и Пита". Затем она снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, Мишель на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала "Баффи, истребительница вампиров".

В 2004 году снялась в комедии "Евротур" в роли Дженни - подруги и попутчицы главного героя Скотта.

Также она играла Джорджину Спаркс в "Сплетнице". У нее были роли в сериалах "Доктор Хаус", "Закон и порядок", "Клиент всегда мертв" и др.