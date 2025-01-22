Умер французский режиссер Бертран Блие — провокатор и насмешник, у которого часто снимался Депардье
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Во вторник стало известно, что накануне, 20 января, в возрасте 86 лет умер ветеран французского кино, обладатель премии «Оскар » Бертран Блие. Он мирно скончался дома в понедельник вечером в Париже в окружении жены и детей, сообщил агентству AFP его сын Леонард Блие.
Актер, режиссер, сценарист и писатель Блие в 1970-80х годах создал несколько крупнейших артхаусных хитов страны, самый известный из которых фильм «Вальсирующие» (1974).
Эта картина также стала началом карьеры Жерара Депардье и Патрика Девера, которые впоследствии снялись во множестве фильмов Блие.
«Вальсирующие» — история двух бандитов, колесящих по Франции и совершающих мелкие преступления, деля при этом одну женщину на двоих — буквально взорвала французскую публику. Этот фильм не принес Блие наград, но после него за ним прочно закрепилось репутация кинопровокатора.
Он был не только режиссером этого фильма, но и написал к нему сценарий, основанный на его собственном романе.
Блие ворвался во французский кинематограф в то время, когда французские режиссеры «Новой волны» уже выдыхались. Его черные комедии, наполненные маргинальными фигурами, злодеями, мошенниками-полицейскими и проститутками, стали уникальным явлением.
Сам он говорил, что современное кино его раздражает, хотя критики находили в его работах признаки влияния великого испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля.
Любовь и мачизм
Своего «Оскара» Блие получил в 1979 году за комедию «Приготовьте ваши носовые платки» (в которой снова сыграли Депардьё и Девер) в номинации лучший фильм на иностранном языке.
Далее, в 1980, 1985 и 1990, были три премии «Сезар» — самая престижная кинонаграда Франции, Гран-при Каннского кинофестиваля в 1989-м и «Серебряный святой Георгий» Московского кинофестиваля в 2006.
В картинах Блие в разное время снимались также Ален Делон и Моника Белуччи.
Успех Блие помог ему, хотя и не сразу, выйти из тени его знаменитого отца, кинозвезды послевоенного периода Бернара Блие.
Некоторые критики считают, что вынужденная необходимость бороться за собственное место под солнцем в киноиндустрии, чтобы не ассоциироваться со звездным папой, стала причиной того, что во многих работах Блие-младшего прослеживается проблема уязвленной мужественности.
«Что меня снова и снова интригует, так это то, что мужская дружба относительно несложна, и тем не менее, когда мужчины приближаются к тому, чего они страстно желают, у них начинаются проблемы», — говорил он.
Его самый большой международный хит «Слишком красивый для тебя» («Trop belle pour toi»), снятый в 1989 году с Депардье в главной роли, стал своего рода манифестом подавляемого мачизма.
В картине рассказан история человека, которому наскучила его красивая жена и который влюбился в свою секретаршу с гораздо более заурядной внешностью.
За этот фильм Бертран Блие был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2213895-umer-francuzskiy-rezhisser-bertran-blie-provokator-i-nasmeshnik-u-kotorogo-chasto-snimalsya-deparde/