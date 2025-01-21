"Ему было всего 24 года": Макпал Жунусова вспомнила со слезами на глазах о погибшем брате

Народная артистка Казахстана, отечественная певица Макпал Жунусова рассказала в соцсети, как погиб ее родной старший брат, когда ему было всего 24 года, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова вспомнила, как погиб ее брат, глядя на замерзший Иртыш.

"Его забрали воды Иртыша. Он утонул. Мой брат Болат хотел спасти девушку. Ему было всего 24 года. Смотрю на реку и вспоминаю", - рассказала 61-летняя певица со слезами на глазах.

В комментариях под видео она рассказала некоторые подробности о нем.

"Он окончил учебу. Вернулся из армии. Хотел жениться и вот такое случилось", - добавила она.

Подписчики выразили свои соболезнования.

"Пусть душа его пребудет в раю", "Как тяжело", "Жаль, умер таким молодым", "Как же ваше сердце изранено, будьте живы-здоровы", "Конечно же, тяжело терять родного человека", - написали они.