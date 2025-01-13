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"Не так я себе представляла начало 2025-го": Айя Шалкар сломала позвоночник

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Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Казахстанская модель и художница Айя Шалкар поделилась с поклонниками печальной новостью - она получила перелом позвоночника в нескольких местах после катания на снегоходе, передает NUR.KZ.

После продолжительного отсутствия в соцсетях Айя Шалкар вернулась, чтобы рассказать, что в первый день Нового года с ней произошел неприятный инцидент.

"Всем привет! Я сейчас восстанавливаюсь после переломов позвоночника в нескольких местах, которые получила в результате небольшой аварии на снежном сафари в первый день 2025 года. Пожалуйста, берегите себя и не забывайте пристегивать ремни безопасности!

Сейчас я уже вернулась почти ко всем своим обычным делам, за исключением тренировок, и полностью иду на поправку, так что волноваться особо не стоит. Заглянула, чтобы поздороваться и поблагодарить за вашу любовь и поддержку.

Не так я себе представляла начало 2025-го, который сломал мне спину", - со смешком написала модель.

Сторис Айи Шалкар
Сторис Айи Шалкар. Скрин: instagram.com/aya_shalkar

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2211125-ne-tak-ya-sebe-predstavlyala-nachalo-2025-go-ayya-shalkar-slomala-pozvonochnik/

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