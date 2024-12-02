Элтон Джон признался, что почти ослеп и не смог посмотреть свой мюзикл

Британский музыкант сэр Элтон Джон признался, что фактически потерял зрение, и хотя присутствовал на лондонской премьере своего мюзикла «Дьявол носит Prada», однако не видел практически ничего, что происходило на сцене.

«Но мне понравилось слушать и, черт возьми, сегодня это звучало хорошо», — сказал 77-летний музыкант, выступая в минувшее воскресенье, 1 декабря, на сцене лондонского театра Dominion в Вест-Энде.

Гала-концерт в Dominion был организован в поддержку Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Среди гостей вечера были такие знаменитости, как главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, актриса Лили Коллинз, модельер Донателла Версаче.

Элтон Джон в сентябре рассказал, что частично потерял зрение после того, как этим летом перенес инфекционное заболевание глаз. По его словам, он подхватил инфекцию в июле во Франции, после чего его правый глаз практически не видит, а левый — только частично.

«Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и должно пройти еще некоторое время, прежде чем восстановится зрение», — говорилось в сентябрьском сообщении Элтона Джона в Instagram. Музыкант также благодарил свою семью и команду врачей за заботу и поддержку.

В ноябре в интервью ABC Элтон Джон сказал, что через четыре месяца после болезни зрение к нему так и не вернулось, и его более здоровый левый глаз также «не в лучшем состоянии». Тогда Элтон Джон рассказал, что не может закончить работу над новым альбомом из-за проблем со зрением.

О том, какой прогноз дают врачи по поводу его заболевания, Элтон Джон ничего не говорил.

Выступая на сцене Dominion 1-го декабря музыкант обратился к своему мужу — 62-летнему Дэвиду Фернишу. Он поблагодарил своего супруга за поддержку и назвал его своей «скалой» и опорой.

Элтон Джон вместе со своим супругом воспитывают двух сыновей, рожденных для них суррогатными матерями — 13-летнего Захария и 11-летнего Элайджу.

В последние годы Элтон Джон не раз попадал в больницу. В августе прошлого года его госпитализировали после того, как он упал на собственной вилле в Ницце.

Три года назад музыкант перенес травму бедра из-за «неудачного падения». Тогда Элтон Джон был вынужден перенести тур Farewell Yellow Brick Road с 2021 на 2023 год.

В 2017 году сэр Элтон Джон провел два дня в реанимации и больше недели в больнице. Как объявили тогда его менеджеры, причиной стала потенциально смертельная бактериальная инфекция, которую он получил во время турне по Латинской Америке. Музыканту пришлось тогда отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тысяч концертов в более чем 80 странах мира.

На его счету 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В январе этого года Элтону Джону присудили «Эмми» за телепрограмму под названием Elton Live: Farewell From Dodger Stadium (прямая трансляция его последнего концерта в Северной Америке в рамках прощального тура).

Для сэра Элтона этот приз был особенно важен, потому что с его получением он стал одним из членов эксклюзивного клуба ЭГОТ, то есть людей, в течение карьеры получивших премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Кроме Элтона Джона, этим достижением могут похвастаться только 18 человек в истории, в том числе актриса Одри Хепберн, режиссер, актер и продюсер Мел Брукс, актриса Вупи Голдберг, композитор Эндрю Ллойд Уэббер и музыкант Джон Ледженд.