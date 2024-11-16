Умерла актриса Светлана Светличная

В возрасте 84 лет скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"Светланы Светличной не стало. Первая красавица СССР. Фраза "Не виноватая я! Он сам пришел!" преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом", - написала кинокритик.

Она добавила, что Светлана Светличная ушла из жизни, увы, ожидаемо.

"Я следила за новостями. Многие следили... Но в душе каждого зрителя она останется навсегда", - отметила Сусанна Альперина.

По данным Telegram-канала SHOT, актриса скончалась во сне сегодня утром в стационаре. У нее остановилось сердце. Она долгое время была больна - у нее диагностировали рак. Болезнь постепенно прогрессировала.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Гюмри в Армении. Отец был военным. Семья часто переезжала.

Широкую известность получила благодаря роли соблазнительницы Анны Сергеевны в кинофильме "Бриллиантовая рука". Позже артистка также снялась в известных многосерийных фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".