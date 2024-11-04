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Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Опубликовано:

Куинси Джонс
Куинси Джонс. Фото: instagram.com/quincyjones

Легендарный американский продюсер и композитор, обладатель 28 премий "Грэмми" Куинси Джонс умер на 92-м году жизни. Он работал с величайшими артистами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Публицист Джонса Арнольд Робинсон сообщил, что продюсер скончался воскресной ночью в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких.

"С разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы чтим ту великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого, как он, никогда не будет", - говорится в заявлении семьи.

Примечательно, что в день смерти на официальной странице Куинси Джонса в Instagram появилась его последняя фотография - он поздравил свою дочь с днем рождения.

Куинси Джонс был одним из самых разносторонних деятелей поп-культуры прошлого века. Именно он спродюсировал альбомы Майкла Джексона, которые принесли ему мировую славу - "Off the Wall", "Thriller" и "Bad". Джонс также продюсировал музыку для Фрэнка Синатры, Ареты Франклин, Донны Саммер и многих других.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2182794-umer-prodyuser-kuinsi-dzhons-rabotavshiy-s-sinatroy-i-mayklom-dzheksonom/

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