"Меня не запугаете": Жулдыз Абдукаримова обратилась к злоумышленникам

Жена Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram обращение к тем, кто накануне угрожал взломать ее страницу в социальной сети, передает NUR.KZ.

Сообщение о взломе Instagram-аккаунта актрисы, на который подписано более 2,7 млн человек, пришло, когда она была в самолете, следующем по маршруту "Туркестан - Алматы". Соответственно, среагировала она не сразу, но попытки злоумышленников оказались тщетными.

"Когда я приземлилась, то увидела такое сообщение: "10 аккаунтов пожаловались на Вашу страницу, и теперь она заблокирована". Я тут же связалась со своей командой, и они восстановили доступ. Для нас это несложно. В последнее время такие ситуации стали происходить чаще", - призналась Абдукаримова.

После этого звезда сделала заявление.

"Предупреждаю! Такими действиями вам меня не запугать! Есть и другие социальные сети, а также СМИ. Мы подали официальную жалобу на злоумышленников, вопрос будет решаться", - написала Жулдыз.

Актриса также добавила, что в скором времени создаст новый аккаунт в социальной сети.