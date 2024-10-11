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Эзотерика

Макпал Жунусова "уронила" инструктора с гидроцикла (видео)

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Кадр из видео: instagram.com/zhunusova.makpal

Легендарная казахстанская певица Макпал Жунусова устроила экстрим в Дубае - катание на гидроцикле закончилось падением инструктора с водного мотоцикла, передает NUR.KZ.

60-летняя Жунусова решила покататься на гидроцикле. Инструктор, заметив ее, судя по всему, решил помочь и попытался присесть сзади, на что получил отказ.

"Я сказала этому парню, чтобы не садился, в итоге, когда он попытался сесть, я нажала на газ", - рассказала Макпал.

На видео видно, как молодой человек упал в воду, а певица, тем временем, спокойно поехала дальше. Судя по кадрам, с молодым инструктором все в порядке.

"Так бывает, когда не хочешь никого катать", - подписала ролик Жунусова.

На одном из недавних концертов Макпал Жунусова подарила выбежавшей на сцену девочке свое бриллиантовое кольцо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2173228-makpal-zhunusova-uronila-instruktora-s-gidrocikla-video/

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