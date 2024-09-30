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Макпал Жунусова подарила выбежавшей на сцену девочке свое бриллиантовое кольцо (видео)

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова была растрогана поступком маленькой поклонницы, которая выбежала на сцену во время ее выступления и преподнесла оберег, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова показала трогательные кадры - маленькая поклонница неожиданно выбежала на сцену во время того, как артистка исполняла песню.

"Девочка-ангелочек выбежала на сцену и подарила мне оберег. Все это была так неожиданно. Я была так благодарна ей, что сняла бриллиантовое кольцо со своего пальца и передала в подарок ее маме. Будем живы-здоровы", - отметила певица.

"Вам вернется ваше добро сторицей", "Это означает, что вас оберегают ангелы", "Почему я плачу", "В вас нет наигранности, такая простая", "Баловница и любимица народа", - прокомментировали в Сети.

Мама девочки, выбежавшей на сцену, тоже откликнулась в комментариях.

"Это моя дочь Рысхан, а кольцо я отдала своей маме, ее тоже зовут Макпал", - написала она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2167620-makpal-zhunusova-podarila-vybezhavshey-na-scenu-devochke-svoe-brilliantovoe-kolco-video/

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