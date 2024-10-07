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"Последние несколько лет были нелегкими": брат Мадонны умер через несколько дней после смерти их мачехи

Опубликовано:

Мадонна с братом Кристофером
Мадонна с братом Кристофером. Фото: instagram.com/madonna

Легендарная американская певица Мадонна сообщила о смерти своего родного брата Кристофера Чикконе, который был креативным директором ее концертных шоу в 90-х, передает NUR.KZ.

"Он был для меня самым близким человеком. Трудно объяснить нашу связь. Но все исходило из того, что мы отличаемся от других. Танцуя, мы преодолели тяжелое детство и множество похорон. Когда я уехала в Нью-Йорк, он последовал за мной", - написала артистка.

Вспоминая годы совместной работы, Мадонна назвала Кристофера "креативным гением". Певица призналась, что после нескольких лет без общения они с братом вновь нашли друг друга, когда он заболел.

"Я восхищалась им. У него был безупречный вкус и острый язык, который он иногда использовал против меня, но я всегда прощала его.

Последние несколько лет были нелегкими. Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше. Я рада, что он больше не страдает. Никогда не будет никого похожего на него. Я знаю, что он где-то танцует", - заключила Мадонна, опубликовав полтора десятка архивных фото с Кристофером.

Это не первая трагедия в семье певицы за последнее время - в конце сентября Мадонна потеряла мачеху, которая воспитывала ее с тех пор, как ей было 8 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2171116-poslednie-neskolko-let-byli-nelegkimi-brat-madonny-umer-cherez-neskolko-dney-posle-smerti-ih-machehi/

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