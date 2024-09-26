"Смотрю, а там написано "кредит": Гульзира Айдарбекова предупредила о новом виде мошенничества (видео)

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова столкнулась с мошенниками и по случайности едва не попала на их уловки. Обстоятельства она рассказала в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

Айдарбекова получила звонок от мошенников и чуть не попалась. Злоумышленники попытались оформить займ на продюсера, прикинувшись службой доставки. Злую шутку едва не сыграл тот факт, что она действительно ждала курьеров.

"Мне позвонили и сказали, что на мое имя пришла доставка. А я как раз ждала посылку. Попросила доставить курьером, и они назвали адрес. Я была не дома, поэтому попросила доставить в магазин. И они сказали: "Тогда мы отправим вам код подтверждения". Я открываю сообщение, смотрю, а там написано "Кредит". Испугалась", - призналась Гульзира.

Мать Кайрата Нуртаса призналась, что часто слышала о разных схемах, но с таким не сталкивалась. Она предостерегла подписчиков своего блога, рассказав еще одну важную деталь произошедшего.

"После этого они начали мне звонить с разных номеров, и если первый звонок был просто по телефону, то последующие уже были на видео. Судя по всему, они хотели записать мое лицо и использовать его в своих целях. Я всех своих предупредила", - заключила Айдарбекова.

Недавно Гульзира Айдарбекова расхвалила своего сына и келин в Сети.