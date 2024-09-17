"Было страшно": Бородина перенесла экстренную операцию

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на состояние здоровья. Ей пришлось перенести срочную операцию. Как призналась теледива, ей было очень страшно, передает NUR.KZ.

По рассказам Бородиной, ей пришлось перенести операцию. Она поблагодарила подписчиков, которые переживали за нее.

"Не могла вам ответить, потому что после операции 5-6 часов все мутно видела. Пришла к офтальмологу, а мне сказали, что срочно надо устранить очаги повреждения на глазах, иначе будет отслоение сетчатки. А у меня всю жизнь было стопроцентное зрение.

Я и подумать не могла. Откуда повреждения? С чего они вдруг взялись? Я была в шоке", - поделилась Бородина.

Сторис Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Ксения рассказала, что переживала и боялась.

"Операция эта делается лазером, минут 40 проходила. Но я очень чувствительная, поэтому пару раз поревела, чего делать нельзя, конечно. Но было страшно", - призналась она.

Телеведущая отметила, что необходимо на постоянной основе проходить медицинское обследование.