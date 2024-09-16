Умер родной брат Майкла Джексона, 70-летний Тито Джексон

Родной брат Майкла Джексона и участник легендарной группы The Jackson 5 Тито Джексон умер в возрасте 70 лет. Печальной новостью поделились сыновья артиста, передает NUR.KZ.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что больше нет с нами нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона. Мы шокированы, опечалены, а наши сердца разбиты.

Наш отец был невероятным человеком, который заботился обо всех и их благополучии. Некоторые из вас могут знать его как Тито Джексона из легендарного Jackson 5, некоторые могут знать его как "Тренер Тито", другие знают его как Poppa T. Как бы там ни было, его будет очень не хватать", - написали в Instagram сыновья Джексона - Тадж, Тэрилл и ТиДжей.

Тито Джексон - старший брат Майкла Джексона, третий ребенок в семье, родился 15 октября 1953 года. Он был певцом, автором песен и гитаристом.

Вместе с Майклом они были в группе "The Jackson 5". В 2003 году Тито начал сольную карьеру в качестве блюзового музыканта.